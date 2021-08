Texas: Husky abbandonato sul ciglio della strada trova subito una nuova famiglia

Joy Dominguez si trovava a passare di lì e ha ripreso una scena straziante: una macchina si accosta sul ciglio della strada e dai sedili posteriori scendono un ragazzo e il suo Husky che sembra anche contento di uscire per la passeggiata. Il ragazzo lo slega e gli toglie il collare, risale in macchina e la vettura si allontana mentre il cane corre disperatamente dietro all’auto. L’episodio è avvenuto in Texas, a Horizon City, ma purtroppo è una prassi troppo comune. Le autorità sono per fortuna riuscite a risalire ai colpevoli del gesto, grazie al filmato registrato da Dominguez; un uomo di 68 anni e il ragazzo di 17 anni sono accusati di crudeltà sugli animali. Il video è nel mentre diventando virale e il povero animale ha trovato immediatamente una nuova famiglia. I Clapsaddle hanno deciso di adottarlo seduta stante. L’Husky è stato ribattezzato con il nome Nanook, come uno dei personaggi del film “The Lost Boys” del 1987, e si sta ambientando nella sua nuova vita, sicuramente più gioiosa della precedente. Può contare anche su due padroncini molto affettuosi che lo riempiono di coccole. La piccola Maddie Clappsaddle intervistata da ABC7 ha dichiarato: “Quando ho guardato il video e l’ho visto correre dietro alla macchina ho sentito il cuore a pezzi. Ma ora che è qui e sta correndo in giro felice, mi sento molto felice ed emozionata”.