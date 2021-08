Marcell Jacobs: Ballando con le Stelle? Sì, ma non come concorrente

Il binomio sportivi e Tv è uno dei più consolidati ormai, non sarebbe strano vedere il velocista Marcell Jacobs in una trasmissione come “Ballando con le Stelle”. In passato hanno preso parte alla trasmissione di ballo atleti come Fiona May, Massimiliano Rosolino e Bobo Vieri, ma forse per Jacobs non è ancora arrivato il momento di concedersi queste distrazioni. Dopo l’invito avanzato da Milly Carlucci, Jacobs ha risposto in un’intervista rilasciata al magazine DiPiù TV: “Sono pronto per prendere parte a Ballando con le Stelle quando sarà il momento, farò il ballerino per una notte. Mi esalta l’idea di prendere parte a Ballando con le Stelle anche se non potrei mai fare il concorrente. Se scendessi in pista ogni settimana tutta la mia credibilità, tutto quello che di buono sono riuscito a fare alle Olimpiadi verrebbero messi a dura prova dall’esito delle esibizioni. Ci sarebbe materiale per prendermi in giro". Insomma non è ancora il momento di buttarla in caciare per il campione fresco fresco di oro olimpico a Tokyo 2020 nei 100 metri e nella staffetta 4x100. Nel frattempo è arrivata la conferma della partecipazione di Morgan, mentre altri nomi sono ancora “in ballo”, come quello di Federico Fashion Style, il parrucchiere dei vip che la Carlucci corteggia da un po’.