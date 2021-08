Ecco un trucchetto per far tenere la stanza pulita ai figli

Tutti i genitori sanno quanto sia difficile convincere un adolescente a tenere in ordine o per lo meno pulita la propria stanza. Quello è il loro mondo e dentro fanno ciò che vogliono: mangiano, lasciano in giro immondizia e in generale regna il caos. Così papà Chad McHunt ha voluto “convicere” i figli in maniera definitiva, usando un po’ di astuzia. Ha sparso del riso nero nell'armadio e nel letto dei suoi figli, che sono rimasti terrorizzati pensando che si trattasse di escrementi di topo! In un post su Facebook il papà ha raccontato la sua brillante idea:"Ho dei figli adolescenti. Sto sempre a discutere con loro sul fatto che mangiano nella loro stanza e non riportano i piatti sporchi in cucina. Ho cercato di spaventarli dicendogli che un giorno un topo si impossesserà della loro camera, ma è servito a poco. Ho acquistato del riso nero e l'ho infilato nell'armadio, sotto il loro letto, ne ho anche messo un po' sotto le coperte. Sembravano escrementi di topo e li ha spaventati a morte. Inutile dire che adesso non abbiamo più il problema della pulizia della stanza".

Eppure lui li aveva avvertiti di pulire la stanza, altrimenti sarebbero arrivati i topi, ecco adesso per farli andare via occorrerà una pulizia esemplare!