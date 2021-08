Kenneth Cobonpue in collaborazione con Disney si è inventato l’arredamento Star Wars

I fanatici di Star Wars oggi possono arredare casa ricreando lo stile della loro saga preferita. La collezione di mobili ispirata a Guerre Stellari era stata presentata ufficialmente nel 2019 al Salone del Mobile di Milano, ma ora è finalmente in vendita anche in Europa. La linea di arredamento è frutto della collaborazione tra Disney e il designer asiatico Kenneth Cobonpue e il risultato è una serie di arredi ispirati all’universo di Star Wars: tavoli, sedie e lampadari stellari a far volare la fantasia dei fan.

Tra i pezzi forti della collezione ci sono le poltrone Imperial Wings, dotate di braccioli con rivestimento in polietilene intrecciato a mano che rispecchiano la forma dell’iconico starfighter Imperial TIE; la poltrona Darth Sidious che riproduce l’elmo di Darth Vader. Poi ancora la lampada Little Jedi fatta da mini cavalieri Jedi collegate con spade laser che illuminano la stanza e poi uno sgabello a dondolo in onore di Chewbecca. Al momento della presentazione Cobonpue aveva dichiarato: “Non ero sicuro su come far sposare la mia filosofia e il mio linguaggio con il mondo di Star Wars, ma ho deciso di considerarla semplicemente una sfida di design. Sapevo di dover incorporare forme ed elementi del mondo di Star Wars in modo da renderli sufficientemente riconoscibili, ma senza un’interpretazione troppo letterale. Trovare quell’equilibrio si è rivelato per me la più grande sfida in questo progetto”.