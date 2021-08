Bere due o tre caffè al giorno migliora le prestazioni sessuali!

Uno studio dell’Health Science Center presso l’Università di Houston ha evidenziato come l’assunzione regolare di caffeina, contando circa due o tre tazze al giorno, sarebbe un buon alleato contro la disfunzione erettile; ma non solo. La caffeina aumenterebbe anche i livelli di testosterone, ad esempio. Secondo diverse ricerche la caffeina, presente anche in bevande come Coca Cola e tè, collabora in maniera efficace a una buona vita sessuale: in uno di questi studi sono stati monitorati 3800 uomini sopra i 20 anni e la relazione tra il consumo di caffè e una buona attività sessuale è stata evidente. I risvolti positivi del caffè si vedono però anche nelle donne; secondo uno studio dell’Università texana di Austin, la caffeina aumenterebbe il livello di eccitazione perché stimola il battito cardiaco e aumenta il flusso sanguigno. Insomma rende l'organismo reattivo e bendisposto all'atto sessuale. Senza contare poi che la caffeina riduce la sensazione di affaticamento, dettaglio molto importante per una performance degna di nota.

Questa notizia forse cambierà la routine mattutina di molte coppie frenetiche che saltano la colazione per dormire quei 10 minuti in più la mattina. Alzatevi prima, condividete una buona tazza di caffè con il vostro partner e poi concedetevi un momenti di intimità prima di entrare in ufficio. Forse arriverete con più occhiaie, ma anche più sorridenti.