Morto il nipotino di Sharon Stone: River aveva appena un anno

Il piccolo River, nipotino di Sharon Stone, aveva appena un anno ed è deceduto il 30 agosto come ha annunciato la stessa attrice. Da qualche giorno era in pessime condizioni di salute a causa di un’insufficienza multiorgano. Il piccolo era il figlio del fratello minore della Stone, Patrick, e della moglie Tasha.

L’attrice nei giorni scorsi aveva lanciato un appello alla preghiera ai suoi fan, che le stessero vicina e pregassero per le sorti del piccolo: «È stato trovato oggi nella sua culla con una insufficienza totale multiorgano. Per favore pregate per lui perché abbiamo bisogno di un miracolo», aveva scritto mostrando il piccolo intubato e sofferente. Sharon Stone doveva partecipare, insieme a Jennifer Lopez, alla sfilata di Dolce & Gabbana in programma domenica a Venezia, in piazza San Marco, ma avendo saputo delle condizioni di River, sempre più gravi, ha fatto le valigie ed è tornata dalla famiglia. L’annuncio dell’attrice è arrivato con un video postato sui social che mostra il piccolo ancora in vita mentre giocava con la Stone, a corredo una semplice didascalia: «River William Stone Sept. 8, 2020 - Aug. 30, 2021». Innumerevoli i messaggi di vicinanza per la scomparsa del piccolino che era nipote, ma anche figlioccio di Sharon Stone.

