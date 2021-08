In Giappone hanno creato un uovo vegano fatto interamente di ingredienti vegetali

Un uovo 100% vegano per saziare vista e gusto dei sempre più numerosi vegani che spopolano in giro per il mondo. L’invenzione è made in Giappone, e precisamente l’uovo è creato dall’azienda Next Meats che ha voluto riprodurre il classico uovo di gallina in modo che sia praticamente indistinguibile. Si chiama Next Egg 1.0 ed è fatto di ingredienti di origine vegetali così da accontentare i vegani, ma anche chi ha intolleranze alimentari relative alle uova.

Non è il primo tentativo fatto in questo senso, negli USA esiste già l’Eat Just Egg, un’alternativa a base di fagioli mung. Questi surrogati di uova si possono utilizzare esattamente come gli originali: all’occhio di bue, come frittatina, omelette, o per cucinare piatti più complessi. La ricetta del Next Egg al momento è ancora riservata, ma i rumors dicono che sia fatta con proteine della soia. Il Giappone è un grande consumatore di uova, e questo nuovo prodotto vorrebbe dare una risposta etica e green ai danni causati dagli allevamenti intensivi. La produzione di 1 chilo di uova normali genera quasi 5 kg di CO2 e gli allevamenti di galline creano problematiche a livello di inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria.

Ryo Shirai, CEO di Next Meats Holdings ha commentato così il lancio del suo nuovo prodotto: "Attraverso la commercializzazione di Nex Egg, speriamo di aumentare la consapevolezza riguardo i problemi che interessano la produzione di uova e di ridurre l’impronta di carbonio provocata del settore".