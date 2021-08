Amaca da scrivania: perfetta per il rientro dalle ferie

Se state facendo fatica a riprendere i normali ritmi di lavoro e mentre lavorate vi cala la palpebra, forse apprezzerete l’invenzione dell’azienda texana Human Solution: l’amaca che si appende alla scrivania. L’azienda è specializzata proprio nella creazione di mobili da ufficio per rendere il lavoro più confortevole possibile, producendo sedie superergonomiche e scrivanie attrezzate e di design. Se state lavorando e venite colti da un attacco di sonno improvviso, potete ora riposarvi direttamente alla scrivania, o meglio sotto, dondolandovi sull’amaca. Non basta avere una scrivania qualsiasi, ma l’amaca in questione è compatibile con alcuni modelli di tavoli prodotti dalla stessa azienda, in alternativa potete attaccare l’amaca tradizionalmente agli alberi, peccato che in ufficio non crescano. L’amaca è disponibile nei colori azzurro e grigio ed è venduta in una comoda sacchetta per riporla. L’amaca stessa ha una sacca portaoggetti una volta montata, per infilarci il vostro libro preferito o lo smartphone. L’amaca da scrivania è in offerta e ora costa meno di cinquanta euro! Se avete paura che non concluderete più nulla se decideste di comprarla, potete sempre optare per un’alternativa meno pigra: l’amaca da piedi, una mini amaca per appoggiare i piedini e farli dondolare amorevolmente durante le call più noiose. Quante idee favolose concepisce la mente umana!