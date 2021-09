Su Whatsapp arriveranno le reaction ai messaggi ricevuti

Se vi infastidite tutte le volte che vi trilla il telefono e vi arrivano 200 notifiche per ogni monosillabo inviato in un ogni santo gruppo Whatsapp, sarete felici dell’innovazione in arrivo sul sistema di messaggistica istantenea: arrivano le reaction per i messaggi ricevuti. Non ci sarà più bisogno di rispondere testualmente per dare un feedback di ricezione del messaggio in chat, ma basterà reagire direttamente sul messaggio con un emoji: probabilmente le faccine saranno le classiche che già utilizziamo per Instagram, Messenger e Google chat. Potremmo esprimere adorazione con un bel cuoricino. contrarietà o rabbia con la faccina infastidita, tristezza con la faccina con la lacrimuccia oppure approvazione con un bell’applauso. Immediate, sintetiche, evocative, le emoji ci semplificano la vita ogni giorno e sono destinate a espandersi sempre di più.

A dare la news della novità in arrivo è stato il sito WABetaInfo che da sempre è il primo a svelare ogni innovazione del sistema di messaggistica. Per ora il nuovo sistema di reaction è in fase di test e in futuro chi dovesse ricevere una reaction senza avere aggiornato l’app all’ultima versione, riceverà un messaggio che avverte delle funzione non supportata con conseguente invito all’update. Siamo pronti a scommettere che così facendo saranno tutti intrepidi di aggiornare whatsapp per poter commentare i messaggi ricevuti (soprattutto nei gruppi) in maniera rapida e immediatamente comprensibile.