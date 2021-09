Da oggi green pass obbligatorio per aerei, treni e bus

Da oggi 1 settembre al via le nuove regole che prevedono di essere in possesso della certificazione verde per prendere treni, aerei o bus a lunga percorrenza. Le norme, stabilite il 6 agosto dal decreto legge saranno valide fino al 31 dicembre, salvo nuove modifiche o prolungamenti. Fino a questo momento il green pass era già obbligatorio per partecipare ad eventi, fiere, cerimonie, oltre che per mangiare al chiuso nei ristoranti e visitare mostre o musei. Oggi diventa praticamente imprescindibile per chiunque debba muoversi se non con la propria auto personale. Il green pass non sarà necessario sui treni regionali, su tutti gli altri sì. La capienza è fissata all’80% tranne che per Italo che è dotato di particolari filtri Hepa che garantiscono un costante ricircolo dell’aria. Green pass necessario anche per viaggiare in aereo, in Italia per i voli nazionali basta la prima dose di vaccino, in Europa ne occorrono però due. Il green pass diventa obbligatorio anche per i pullman che vanno da una regione ad un’altra, ma non per quelli del trasporto locale. Anche qui capienza dell’80% in zona bianca e gialla e ovviamente mascherina sempre indosso. Infine certificato necessario anche per muoversi in traghetto tra regione e regione, oltre che per l’estero. Unica eccezione: il collegamento sullo stretto di Messina che unisce Sicilia e Calabria, qui il certificato verde non sarà richiesto.