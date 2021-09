Dwayne Johnson scrive al sosia: “Un giorno dobbiamo farci una bevuta”

Dopo tanto parlarne la foto del sosia è arrivata proprio sotto al naso del diretto interessato; così Dwayne Johnson, star di Jungle Cruise, ha voluto condividere il suo stupore per l’effettiva somiglianza. Su Twitter ha commentato il post di una testata giornalistica statunitense che mostrava le foto del suo sosia, il tenente di pattuglia Eric Fields: "Oh merda! Il tipo a sinistra è molto più figo", ha scritto Dwayne, riferendosi al sosia, "Abbi cura di te fratello e grazie per il tuo impegno e per il tuo servizio. Un giorno berremo qualcosa assieme e ho bisogno che tu mi racconti tutte le tue 'storie su The Rock' perché sono sicuro che puoi raccontarne molte". Eric Fields è così famoso che ormai le persone che lo incontrano in giro in divisa gli chiedono una foto oppure di prestarsi a fare un TikTok con loro. Eric in un’intervista a una testata locale ha dichiarato: "Sono stato chiamato il frutto dell'amore di The Rock e Vin Diesel decine di volte. Mi sta bene. È divertente. È lusinghiero. Immagino che potrei assomigliare a persone peggiori". In più il sosia ha ricevuto l’invito per un drink da una star come Dwayne Johnson, che potrà certo permettersi di pagare il conto per entrambi. Ci piacerebbe vedere la faccia terrorizzata del barista che vedrà entrare i due energumeni insieme nel locale per la bevuta insieme...