In questa immagine notate niente di strano?

Questa volta non si tratta di una vera e propria illusione ottica, ma di un piccolo trabocchetto: un errore volontario per vedere quanto siete attenti quando guardate un’immagine. Nella vignetta che vedete c’è una stranezza, ma non ve ne accorgerete a colpo d’occhio a meno che non siate dei falchi super concentrati.

Quante centinaia di immagini ci passano ogni giorno sotto il naso attraverso i nostri smartphone, se dovessimo prestare attenzione a tutti i dettagli probabilmente il nostro cervello esploderebbe, quindi forse la nostra distrazione è un modo di conservare energie…



Molti di voi quindi non avranno notato che se da una parte del ponte scorre l’acqua, dall’altra il fiume scompare e c’è solo un prato senza più alcuna traccia di acqua. L’autore del disegno ha voluto mettere alla prova la vostra attenzione. Vi ha fregati?