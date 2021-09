Verona: sesso in pieno giorno a pochi passi dal balcone di Romeo e Giulietta

La coppia di amanti deve essersi fatta prendere un po’ la mano, per usare un eufemismo; sarà stata l’aria romantica di una città come Verona a scatenare in loro l'irrefrenabile passione, tanto da sconvolgere il decoro pubblico. Un uomo e una donna non meglio identificati si sono messi a fare sesso nel cortile del Mercato Vecchio della città, dietro una fiorera che non copriva quasi nulla alla vista dei passanti che armati di telefoni hanno ripreso la scena, tra risate e scandalo. Il personale di un ristorante che affaccia sulla piazza ha provato a intimare ai due di allontanarsi, ma gli amanti hanno continuato il loro atto d'amore e una volta finito si sono rivestiti e insultando proprio i dipendenti del ristorante, si sono allontanati.

Ovviamente l’accaduto ha scatenatole polemiche sul decoro della città che secondo gli abitanti è ormai un lontano ricordo. Proprio la città più romantica del nostro Paese, dove si trova il celebre balcone di Romeo e Giulietta decantato nei suoi sonetti da Shakespeare, balcone che si trova proprio a pochi passi da dove è accaduto il fattaccio. Una brutta ferita all’immagine della città; c’è chi dice che si trattasse di turisti provenienti da fuori e chi crede si trattasse di una prostituta in compagnia di un cliente. Fatto sta che i due sono riusciti a dare spettacolo, nel bene o nel male.