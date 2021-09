Kosovo: ingoia un 3310 intero. I medici lo salvano

La ragione per cui un uomo abbia deciso di ingerire un telefono intero è tutt’ora sconosciuta. Il bizzarro episodio è accaduto a Pristina, in Kosovo. A raccontare l'altrimenti incredibile vicenda è stato il medico che lo ha salvato, il dottor Skender Telaku, primario di gastroenterologia dell’ospedale locale. Raccontata dal dott. Telaku, l’operazione sembra un gioco da ragazzi, ma l’uomo ha rischiato la vita per il suo folle gesto: “Abbiamo smontato il telefonino in tre parti all’interno dello stomaco con la chirurgia endoscopica e poi lo abbiamo estratto, senza alcuna complicazione“, ha detto il dottor Telaku. L’uomo, 33 anni, di origine albanese, era cosciente di essersi “mangiato” un telefono intero e per alcuni giorni ha proseguito normalmente la sua vita fino a che non ha iniziato ad accusare dolori molto forti e si è recato in ospedale. La TAC ha confermato la sua strampalata teoria del telefono che c’era, in effetti, con tanto di batteria al litio. Che dire di fronte a tanta follia ingiustificata? Forse l’uomo voleva dimostrare che è possibile rompere un 3310, che la leggenda vuole indistruttibile. I medici che hanno curato l’uomo per fortuna, ci sono riusciti, permettendo di rimuovere endoscopicamente il dispositivo attraverso l’esofago senza dover praticare un’incisione nell’addome.