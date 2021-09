La statua della Madonna a Santa Teresa di Gallura assomiglia a una vulva

La statua della Madonna Stella Maris, meglio nota come Madonna dei naviganti, esiste da 22 anni e nessuno ha mai osato dirlo pubblicamente: assomiglia a una vulva. La foto della statua è stata recentemente pubblicata su Facebook dal gruppo "Sardegna Che Passione” e ha scatenato una lunga serie di reazioni ironiche, irriverenti e volgari, proprio per questa sua innegabile somiglianza. La statua è alta quattro metri ed è posta proprio nei pressi della Torre di Longonsardo, a picco sul mare, uno spettacolo non certo nuovo per tutti coloro che hanno visitato questi luoghi, di cui la statua è un simbolo. L'opera è stata donata dalla scultrice Maria Scanu 22 anni fa su richiesta dei pescatori di Santa Teresa Gallura. Fu inaugurata nel 1999 e da allora è diventata una meta turistica, oltre che protettrice dei naviganti. In effetti la sua forma romboidale strizza l’occhio ai maliziosi, per non parlare della testa che sarebbe proprio al posto del clitoride. Le somiglianze si trovano, ma nessuno sa se sia stato intenzionale o meno, ora l’autrice è scomparsa e questo mistero con lei. Nel mentre la foto è stata ripresa da diversi profili social e postata anche su Reddit dove il dibattito continua anche oltreoceano.