A Bologna arriva la stanza degli orgasmi: ma è un’opera d’arte

Si chiama Orgasmatron Redux ed è un accumulatore orgonico: raccoglie energie orgasmiche. L’opera è stata concepita da Norma Jeane, pseudonimo di un’artista non meglio identificata, ma che secondo alcune fonti è nata a Los Angeles il 5 agosto del 1962. La stanza degli orgasmi segue più o meno fedelmente i progetti originali di Wilhelm Reich che fu uno psicanalista di fama mondiale, nonché braccio destro di Freud; Reich aveva creato lui per primo un accumulatore orgonico: una grande scatola con pareti, di legno esternamente e di lamiera internamente, riempite con strati alternati di lana di pecora non trattata e lana d’acciaio. Questa gabbia doveva accumulare energia sessuale per colmare le carenze di chi la visita per 15 minuti ristabilendo una piena carica di libido. Così la versione moderna installata alle Serre dei Giardini Margherita ha al suo interno un impianto audio a due canali opposti che trasmette toni binaurali calibrati per indurre abbandono erotico. La seduta interna è quotidianamente impregnata da androstenone, androstenolo e copuline e l’ambiente è illuminato da una luce rossa con una frequenza ideale per stimolare il sistema endocrino e la libido degli ospiti. Il tutto dovrebbe mandare il visitatore in estasi. Si entra rigorosamente da soli dentro il box e si può rimanere per 15 minuti. L’ingresso è gratuito, ma occorre prenotarsi e avere il Green Pass per goderselo.