Sidney; si trova un serpente di 3 metri davanti mentre fa la spesa

Una donna di 25 anni, Helaina Alati, si trovava in un supermercato di Sydney per la consueta spesa, quando all’improvviso si è trovata davanti agli occhi un serpente lungo 3 metri. Dopo lo spavento iniziale in realtà la ragazza se l’è cavata egregiamente visto che di mestiere fa la soccorritrice di fauna selvatica e così ha raccontato l’accaduto: "Ho girato la testa e lui era a circa 20 centimetri dalla mia faccia, mi guardava dritto negli occhi come a dire: 'Mi puoi portare fuori da qui?'”, a quel punto ha avvertito i dipendenti del supermercato dell’ospite indesiderato per capire come portarlo al di fuori del supermercato. Il rettile era un pitone diamente, non velenoso, come la donna ben sapeva, ma a dir poco minaccioso.

La donna è corsa a casa a recuperare un contenitore per trasportare l'animale lo ha convinto ad entrare con un colpetto sulla coda, cosa che solo una persona coraggiosa sarebbe riuscita a fare. Il pitone è stato poi liberato nel bosco vicino.

A sneaky snake has been spotted doing some essential shopping.



The python gave shoppers a fright at a Woolworths in #Glenorie.



Read more: https://t.co/j30tlsHjXL #9News pic.twitter.com/7Lw4wBMR0e — 9News Sydney (@9NewsSyd) August 17, 2021

Probabilmente il serpente si era intrufolato nel negozio di notte e di giorno era stato sorpreso dalle luci e dalla folla del supermercato, rimanendo nascosto finché possibile. La coraggiosa salvatrice di serpenti ha commentato: “A essere onesti, è la cosa più eccitante che sia successa in questo periodo di lockdown. In effetti Sydney è confinata da giugno per contrastare la diffusione della variante Delta e certamente l’episodio è stato non convenzionale!