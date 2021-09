India: senza preservativo usa la colla per sigillarsi il pene

Salman Mirza, Un giovane venticinquenne di Ahmedabad, nello stato federato del Gujarat in India, è stato trovato morto fuori da un albergo il giorno dopo il rapporto sessuale con la fidanzata. Il motivo può sembrare assurdo e ha a che fare proprio con il rapporto sessuale che i giovani avevano appena consumato. Il sito ufficiale della polizia locale racconta: “Diversi testimoni hanno affermato che Mirza insieme alla sua ex fidanzata, entrambi tossicodipendenti, era andato in un hotel a Juhapura. Lì, hanno applicato un adesivo epossidico sulle sue parti intime poiché non avevano alcuna protezione", il giovane è stato poi trovato senza vita nei boschi limitrofi all’albergo. La colla era consumata dai ragazzi come droga, ma di fronte alla mancanza di un anticoncezionale e alla voglia di stare insieme, hanno pensato di poter usare la colla come alternativa al profilattico. Una scelta pericolosa che ha aggravato le condizioni di salute del giovane, probabilmente già compromesse, portandolo a un'insufficienza multiorgano e alla morte, avvenuta il giorno dopo l'incidente. Un'indagine è stata aperta per chiarire la dinamica dei fatti; i genitori del ragazzo sostengono che sia stata la ragazza a convincere Mirza ad applicare l'adesivo sul pene per evitare gravidanze indesisderate. Ora il corpo verrò sottoposto all'autopsia e forse si farà luce sulla sua misteriosa e bizzarra morte.