Pancetta alcolica da birra? Arriva il gel per buttarla giù

Se quest'estate vi siete lasciati andare e avete consumato un numero vergognoso di birrette, non vi preoccupate per la linea, hanno inventato il gel addominale che aiuta a buttare giù la pancetta alcolica che viene matematicamente dopo aver abusato con il consumo di birra. Per ora è una novità che riguarda solo la Spagna, ma visto il successo non è detto che non verrà esportata anche da noi in Italia. A lanciare l’idea è stato il brand Mercadona, uno dei supermercati più famosi della penisola iberica e gli spagnoli sono subito corsi a prendere il gel per testarne gli effetti. Gli Spagnoli sono grandi amanti della ”cerveza” e i dati dicono che ne cosumino 52 litri all’anno a testa, niente male.

Il gel Men Care Deliplus, come intuirete dal nome è destinato ad un pubblico maschile e promette di aiutare a rispolverare l'addominale sommerso dal lardo di origine alcolica. Nel gel sono presenti caseina, creatina, carnitina, mentolo o guaranà. I suoi componenti agirebbero sugli accumuli adiposi localizzati sull'addome e sul giro vita soprattutto grazie alla creatina. Certo oltre al gel si consiglia di diminuire la quantità di alcol e schifezze ingerite. Di per sé la birra non fa ingrassare, se bevuta in quantità moderate, ma in generale l’alcol tiene molto occupato il fegato per essere smaltito, trascurando il resto del cibo che si accumula così più facilmente. Se ci mettiamo poi che dai 35 anni in su il metabolismo rallenta e non possiamo più permetterci l’alimentazione sregolata della gioventù, ecco che è un attimo accumulare un po’ di pancetta, soprattutto per gli uomini; mentre le donne tendono a mettere le birrette su fianchi, cosce o glutei.

Certo se bisognasse scegliere tra pancia piatta e birra voi cosa fareste?