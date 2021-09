Belgio: allontanata dallo zoo per una relazione con lo scimpanze

Una storia d’amore platonica e senza lieto fine, quella tra una donna e uno scimpanzè rinchiuso allo zoo. In effetti le premesse non sono delle più rosee, ma l’amore certe volte non ha limiti. La donna si chiama Adie Timmermans e da 4 anni va una volta a settimana a trovare il suo amato: Chita, uno scimpanzè maschio di 38 anni. La loro relazione seppure rimasta sempre solo platonica e disciplinata dal vetro che li divideva ora si è dovuta interrompere del tutto. La signora è stata bandita dallo zoo di Anversa perché la relazione con Chita avrebbe ostacolato gravemente la sua socialità con i simili che lo hanno isolato. Ma Adie non ha accettato di buon grado questa intromissione: “Io lo amo e lui mi ama”, ha detto al personale del parco. Le immagini testimoniano questo rapporto mostrando Adie e Chita sbaciucchiarsi attraverso il vetro. Il problema secondo la responsabile del parco, Sarah Lafaut, è che “Le altre scimmie non lo riconoscono come parte del gruppo e lo isolano“. Chita ha però già alle spalle un’infanzia difficile; è stato separato dalla mamma a 8 anni e dopo essere adottato come animale domestico è stato portato allo zoo, dove si trova da 30 anni. Probabilmente proprio il trauma della separazione prematura dalla madre gli ha reso così difficili le relazioni sociali, a prescindere dalla storia di amore e dipendenza affettiva sviluppata con la donna da cui adesso dovrà separarsi, per imparare a socializzare con i suoi simili. Forse un po' di amore extra gli serviva.