Suocera tenta di avvelenare la nuora con un dolcino al cocco il giorno delle nozze

A raccontare il curioso episodio delle nozze con tentato omcidio è stata la wedding planner Callie utilizzando TikTok. Callie ha raccontato di un matrimonio che ha organizzato in cui la sposa era allergica al cocco per cui questo ingrediente era assolutamente vietato; eppure il giorno del ricevimento giravano delle cupcakes di cui Callie si è prontamente accorta, a farle arrivare lì era stata la madre dello sposo che a suo dire voleva essere sicura che ci fossero dolci per tutti. La wedding planner non ha fatto caso però all’ingrediente off limits che era presente nei dolci ordinati dalla nuora. "Avevo lasciato indicazioni precise, il cocco era vietato", ha raccontato Callie. Dopo il taglio della torta la nuora ha avvicinato la sposa per offrirle teneramente una tortina al cocco, non certo per dimostrarle il suo amore; fortunatamente lo sposo si è accorto del dramma in corso ed è intervenuto urlando alla madre: “Sei una persona terribile, non hai mai sostenuto questa relazione, questo è di una bassezza inaudita anche per te. Avresti potuto mandarla in ospedale e lei avrebbe potuto letteralmente morire per shock anafilattico". A quel punto, umiliata, la madre ha preso le sue cose e si è allontanata dal ricevimento, ma non prima di lanciare una velata minaccia: “Gli incidenti accadono ogni giorno caro". Sicuramente un matrimonio indimenticabile.