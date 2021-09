Trovato morto nella sua abitazione l’attore Michael K. Williams

Ieri, 6 settembre, l’attore Michael K.Williams è stato trovato morto a 54 anni nella sua casa a Brooklyn probabilmente a causa di overdose, come suggerisce il New York Post. L’attore era diventato celebre per il ruolo di Omar in The Wire e per Boardwalk Empire. A trovarlo nel salotto di casa sua è stato il nipote, tutto era in ordine, per cui l’opzione più probabile è l’abuso di sostanze di cui l’attore non aveva mai fatto segreto, soprattutto durante le riprese di The Wire. D’altronde Williams non era un tipo tranquillo, sul suo volto aveva una cicatrice che si era procurato a 25 anni durante una rissa in un bar e anche questo lo rendeva molto riconoscibile.

L'attore era era apparso in numerose serie, tra cui anche The Night of, Lovecraft Country, mentre nel mondo del cinema aveva partecipato nel cast di film come Inherent Vice, 12 anni schiavo, Gone Baby Gone e The Road. A luglio Williams era stato candidato agli Emmy 2021 per il suo ruolo in Lovecraft Country. Superata una gioventù turbolenta, Williams aveva lavorato da Pfizer per poi diventare un ballerino, ispirato dalla musica di Janet Jackson; così aveva preso parte a videoclip di star come Madonna e George Michael, prima di intraprendere infine la carriera di attore.