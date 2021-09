Victoria regala ai fan il lato B di David Beckham

Con un marito così, è facile vantarsi come ha fatto Victoria Beckham che domenica scorsa ha pubblicato una foto di David Beckham in una posa mozzafiato. Lui è disteso a bordo piscina a pancia in giù con un costume che generosamente mostra un sedere scolpito e un fisico in formissima: 46 anni e non sentirli!

Victoria sa di avere tra le mani un vero gioiello e nella caption della foto pubblicata su Instagram augura maliziosamente una buona domenica ai suoi follower, della serie: ‘godetevi il regalo e fatevi bastare la foto, che a quello vero ci penso io’.

Ovviamente la foto fa incetta di like e supera il milione a mani basse. Tra gli infiniti complimenti anche quello di Donatella Versace che ricondivide la foto complimentandosi per la scelta del costume e per la posa sfacciata. L’ex calciatore mantiene ancora un fisico molto atletico e non certo senza sforzi, 3 settimane Beckham ha pubblicato una sessione di allenamento durissima sotto i 32 gradi di Miami Beach, ma d’altronde chi bello vuole apparire un poco deve continuare a soffrire.