Parcheggia la Mercedes in divieto di sosta bloccando il camion della nettezza urbana

“Quando ci vuole, ci vuole” potrebbe essere la morale di questa storia. In effetti il protagonista dell’accaduto se l’è cercata, parcheggiando la macchina davanti a un divieto di sosta grande come una casa. impossibile non accorgersene perché la scritta che invitava a lasciare libero il passaggio era anche riportata a caratteri cubitali sull’asfalto. Eppure il proprietario di una Mercede grigia lo ha ignorato, e ha parcheggiato l'auto esattamente nel posto riservato all’immondizia e al camion che puntualmente viene a raccoglierla. É successo a Branscombe, nella contea inglese del Devon, ma il gesto non è rimasto impunito. Le ore passavano, addirittura i giorni e le settimane e la macchina era sempre fastidiosamente ferma lì, così i residenti hanno fatto come non ci fosse e hanno continuato ad accumulare i sacchi dell’immondizia tutto intorno all’auto, per rendere almeno complicato e maleodorante il procedimento per uscire da lì. Niente da fare, il proprietario non è saltato fuori e visto che il livello di sporcizia era ormai al limite, i residenti hanno chiamato la polizia che ha rimosso l’auto e poi rintracciato il proprietario così anche la spazzatura è stata poi portata via. Ma siamo sicuri che il proprietario quando andrà a riprendersi l’auto dal garage in cui è stata depositata oltre alla multa da pagare si accorgerà di un certo odorino che gli hanno lasciato in dono gli abitanti della strada in cui ha parcheggiato così malamente.