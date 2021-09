Apple spoilera l’iPhone 13 in una serie tv: notch si o notch no?

In una scena del sesto episodio della serie tv prodotta da Apple appare inequivocabilmente un iPhone diverso da tutti quelli visti finora. L’apple 13? Sembrerebbe proprio di sì, ma come ci è finito in scena prima della presentazione ufficiale?

C’è chi dice per sbaglio, c’è chi dice che sia proprio per promuoverne l’uscita, fatto sta che lo screenshot in cui appare lo smartphone sta facendo il giro del web e impazzano i commenti dei curiosi.

Ad accorgersi dello spoiler sono stati i gli spettatori di Ted Lasso disponibile solo per gli abbonati della Apple tv+, in pochi fotogrammi appare un iPhone molto simile al 12, ma senza notch sul lato frontale, il tasto che ospita i sensori per lo sblocco con il volto negli ultimi modelli di Apple. Un’altra ipotesi è che si tratti di un piccolo omaggio ai più fedeli seguaci Apple che hanno potuto sbirciare in anteprima assoluta l’iPhone 13.

Per sapere però se effettivamente il notch ci sarà o meno occorre aspettare ancora qualche giorno, il 14 settembre ci sarà la presentazione ufficiale della nuova gamma di iPhone 13 che saranno poi disponibili sul mercato dal 17 settembre. Qualcosa sui nuovi modelli si sa già: avranno frequenza di aggiornamento del display a 120Hz, e un sistema di fotocamere più potenti rispetto al 12. Ci saranno 4 taglie disponibili e i prezzi rimarranno quelli della generazione precedente.