Isola d’Elba: trovato corpo di un raro "pesce porco" nelle acque limitrofe

Il 19 agosto è stato ritrovato senza vita un esemplare di pesce porco lungo oltre un metro, è stato rinvenuto all’interno della Darsena Medicea di Portoferraio, all’Isola d’Elba, in Toscana. Ora la notizia è diventata virale perché condivisa sulla pagina Facebook Isola d’Elba App. Gli addetti alla marina che lo hanno trovato lo hanno consegnato subito alla capitaneria di porto per ulteriori indagini. Il pesco porco (nome scientifico Oxynotus Centrina) è esemplare della famiglia degli squali che è stato ribattezzato appunto “pesce porco” o “lo squalo che grugnisce” proprio perché appena esce dall’acqua emette un suono molto simile al grugnito dei maiali. Si tratta di un esemplare raro che vive per lo più nell’Oceano Atlantico Orientale e nel Mar Nero, in acque molto profonde che vanno tra i 100 e i 700 metri. Recentemente probabilmente a causa dei cambiamenti climatici è stato avvistato anche nel Mar Mediterraneo.

Il pesce porco più che far paura fa sorridere per il suo aspetto buffo, anche se le sue dimensioni importanti lo rendono piuttosto inquietante, soprattutto se ce lo sbi ritrova vicino durante una nuotata!