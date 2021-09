Vuole farsi un selfie con un elefante: l’animale lo uccide

L’uomo si è avvicinato incautamente ad alcuni elefanti, probabilmente fuggiti da una riserva, con l’idea di farsi un selfie con gli animali. L’unica cosa a cui non ha pensato è che gli elefanti non sanno cosa sia un telefono, un selfie e tanto meno amano essere avvicinati da sconosciuti. La reazione di uno degli animali è stata brutale, ma di normale autodifesa, l’elefante ha calpestato e ucciso l’uomo, percependolo come una minaccia.

L’animale ha così segnato anche la sua fine; infatti è stato giustiziato dai ranger dello Zimparks (Zimbabwe Parks and Wildlife Authority) nei dintorni di un piccolo centro della Provincia delle Midland. Tinashe Farawo. il responsabile delle Pubbliche relazioni del Parco dove è avvenuto l’incidente ha giustificato l’esecuzione spiegando che l’animale stava tentando di aggredire un altro uomo dopo l’uccisione: “I ranger non avevano scelta. Esortiamo le comunità di villaggi e centri abitati a rimanere distanti dagli animali selvaggi”. "Siamo riusciti a riportare gli animali alla Black Rhino Conservancy da dove erano fuggiti e adesso la situazione è sotto controllo. I Nostri ranger si trovano ancora sul posto a rassicurare la comunità", ha continuato Farawo, "le persone ci dovrebbero avvertire non appena vedono un animale del genere in libertà. Stiamo cercando di far crescere nella comunità un senso si responsabilità e consapevolezza, affinché nessuno provochi gli animali quando li vede.