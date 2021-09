Michael Schumacher: la moglie racconta come sta in un documentario

Il 29 dicembre del 2013 un incidente sulle piste da sci di Meribel ha cambiato per sempre la vita di Michael Schumacher e della sua famiglia. Da allora i riflettori si sono spenti sull'ex campione di Formula 1, sette volte campione del mondo e niente si è più saputo sul suo stato di salute attuale. Oggi la moglie Corinna Betsch ha raccontato come sta oggi Schumacker in un documentario in uscita nei prossimi giorni: "Stiamo insieme, viviamo insieme a casa. È in cura. Facciamo di tutto per migliorare le sue condizioni, per assicurarci che sia a suo agio e per fargli sentire la presenza della nostra famiglia, il nostro amore, Qualunque cosa accada, farò tutto il possibile. Lo faremo tutti. Come famiglia, cerchiamo di andare avanti come avrebbe voluto Michael e come lui l'amerebbe ancora. La vita va avanti. Michael ci ha sempre protetto, e ora noi proteggiamo Michael". Queste le dichiarazioni della Betsch riportate da Télé-Loisirs che ha potuto vedere il documentario in anteprima. In questi anni Corinna ha cresciuto da sola i figli Gina Maria e Mick, di rispettivamente 24 e 22 anni. Il documentario ripercorre la vita del campione prima dell’incidente intervistando anche il figlio Mick e l’amico Jean Todt; il risultato è un racconto commovente e forte del campione.