Via libera alla coltivazione di piantine di marijuana a casa

In Commissione di Giustizia è stato approvato un testo che consentirà la coltivazione fino a 4 piantine femmina di marijuana in casa; “Si depenalizza la coltivazione di non oltre 4 piante 'femmine' in casa - spiega il presidente Mario Perantoni (M5s), anche relatore del provvedimento - È un risultato importante, ottenuto sulla scia della giurisprudenza della Corte di Cassazione ma anche grazie alla capacità dei gruppi parlamentari di confrontarsi e trovare una sintesi ragionevole. Se si diminuiscono le sanzioni per i fatti di lieve entità aumenta da se a dieci anni le pene per i reati connessi a traffico, spaccio e detenzione ai fini di spaccio della cannabis". La direzione è quella di andare verso una distinzione sempre più netta tra le cosiddette droghe “leggere” e quelle “pesanti". Perantoni ha anche sottolineato quanto la coltivazione in casa possa giovare, soprattutto economicamente a coloro che utilizzano la cannabis a scopo terapeutico: “La coltivazione in casa di canapa è fondamentale per chi deve farne un uso terapeutico”, ha dichiarato.

Ma questo è solo il primo passo dell’iter parlamentare, Ora, dopo la votazione del testo base, dovrà essere fissato il termine per presentare gli emendamenti, che andranno poi discussi in commissione. Solo dopo ci sarà la votazione in aula.

Quindi aspetatte prima di correre a comrpare i semini.