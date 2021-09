Nick Marson e Diane Kirschke: innamorati su un volo deviato dell’11 settembre 2001

Se per molti l’11 settembre 2021 evoca terribili ricordi, a loro ricorda la prima volta che si sono conosciuti e innamorati. Si chiamano Nick Marson e Diane Kirschke e il giorno dell’attentato alle Torri Gemelle si trovavano entrambi su un volo diretto in Texas, ma deviato in Canada: "Ci sono problemi nello spazio aereo degli Stati Uniti”, aveva dichiarato il pilota. Nick aveva 50 anni, britannico e stava viaggiando per lavoro, lei 60, divorziata e stava tornando dall’Inghilterra dopo una visita al figlio. Una volta atterrati a Gandar furono avvertiti di quanto era successo: “C’è stato un attentato alle Torri Gemelle ed al Pentagono”. Moltissimi aerei furono dirottati in Canada e i passeggeri furono accolti in palestre, scuole e luoghi di fortuna. Nick e Diane si ritrovarono insieme, un letto a fianco all’altro e da allora non si sono mai lasciati. Sono rimasti 5 giorni in Canada, poi l’ok per ripartire, i due si lasciarono con un bacio e il rispettivo numero di telefono. La relazione a distanza non durò molto, perché la voglia di stare insieme era troppa, così Nick durante una telefonata le disse: “Sono in ginocchio per te”, e lei accettò entusiasta la proposta di matrimonio. La luna di miele non poteva che essere in Canada, là dove si erano conosciuti e dove ritrovarono le persone che li avevano accolti, questa volta festanti per la bella notizia.