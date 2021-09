Mancini furioso per l'autostrada chiusa: ”Dovete vergognarvi”

Prima la gioia per la bella partita dei suoi azzurri contro la Lituania, poi la rabbia per il tortuoso ritorno a casa a causa di una chiusura autostradale. Il ct Roberto Mancini non ha preso benissimo la sorpresa durante il viaggio di ritorno e furioso ha pubblicato tutto sui social.

Il mister della nazionale stava tornando nottetempo da Reggio Emilia, dove l’Italia aveva segnato 5 gol alla Lituania, ma il suo buonumore è stato oscurato in un baleno, tanto che per sfogo ha scritto su Instagram: “Queste sono le autostrade italiane, arrivi a mezzanotte dalla A7 allo svincolo A26 e trovi l’autostrada chiusa senza un cartello che segnala la chiusura. Vergognatevi ma in tanti dovete vergognarvi”, con tanto di tag per il profilo di Autostrade per l’Italia.

Un’esperienza in realtà sarà capitata a tanti di noi, soprattutti in questi mesi estivi in cui le nostre autostrade hanno più cantieri che chilometri liberi da lavori, certo almeno avvisare sarebeb opportuno, anche per limitare pericoli e nervosismi.

Il ct comunque appare un po’ troppo irascibile, forse per il momento non eccessivamente roseo della squadra che guida; dopo la vittoria agli Europei l’Italia ha collezionato ben due pareggi nelle qualificazioni mondiali e poteva sicuramente fare meglio, un po’ come Autostrade.