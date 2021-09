Cavallino abbandonato perché troppo piccolo: ora vive in casa con due cagnolini

Un cavallino in miniatura, non un polly pocket, ma un cavallo vero che però pesa solo 10 kg, così poco che la madre si è rifiutata di allattarlo, perché il cucciolo non riusciva a raggiungere le mammelle, e lo ha abbandonato. Si tratta secondo People del cane più piccolo al mondo per la sua età, e per fortuna ci ha pensato la signora Faith Smith, 55 anni, a salvarlo e portarlo con sé nella sua lussuosa villa di San Diego, negli Stati Uniti.

“I cavalli non sono animali adatti per stare al chiuso – ha raccontato la signora Smith– ma Peabody è così piccolo che non potrebbe mai vivere fuori… a meno che non cresca, ma non siamo sicuri che ciò accadrà”. La signora si occupa abitualmente di questo tipo di animali, ma un cavallo così piccolo non lo aveva mai visto e il veterinario stesso le aveva suggerito si sopprimerlo. Invece oggi Peabody vive insieme alla signora e ai suoi teneri bulldog francesi, poco più piccoli di lui. Inizialmente ha avuto alcune difficoltà nel camminare e masticare, ma per il resto il cavallino se la sta cavando, gioca con i cagnolini, impara a camminare e correre sempre meglio e vive serenamente la sua vita da piccolissimo.