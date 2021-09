Scozia: vede un ragno e urla così forte che arriva la polizia

Hollie è una ragazza scozzese che abita a Livingstone, la sua più grande paura sono i ragni e lo ha dimostrato a tutto il quartiere pochi giorni fa. La sua storia è stata raccolta prima dal The Sun e poi ripresa da Curioctopus: un ragno si è introdotto nella sua abitazione una sera e non appena lo ha avvistato, la ragazza è andata nel panico più totale iniziando a urlare come una pazza e senza nemmeno rendersi conto dei decibel che stava utilizzando. I vicini, preoccupati dalle grida che facevano presagire che qualcosa di grave stesse accadendo nell’appartamento a fianco, hanno subito chiamato la polizia, in nome del loro senso civico. Alle 22.30 quindi due furgoni della polizia si sono presentati a casa di Hollie pronti a intervenire contro un probabile intruso malintenzionato. Nulla di tutto questo, e quando la polizia ha suonato alla porta la ragazza ha raccontato con un po’ di imbarazzo: “Avevo appena trascorso 40 minuti cercando di sbarazzarmi di una falena per poi tornare nella mia camera da letto e trovare un enorme ragno in fondo al mio letto. Direi onestamente che era delle dimensioni del palmo della mia mano. Stavo lanciando dei libri e quando è corso verso di me ho urlato e ho iniziato a correre in stanze diverse". A quel punto i poliziotti hanno risposto le armi, e invece di infastidirsi si sono dimostrati gentili e hanno comunque aiutato Hollie, che in effetti si sentiva minacciata dall’insetto, e lo hanno fatto sgomberare. Hollie si è scusata per il terribile equivoco e ha promesso che la prossima volta regolerà i decibel.