Vescovo innamorato di una scrittrice di romanzi erotici lascia la Diocesi

Monsignor Xavier Novell Gomà ha rassegnato le sue dimissioni a Papa Francesco per amore. Era alla guida della diocesi di Solsona in Spagna, ma si è innamorato di Silvia Caballol, 38 anni, divorziata, psicologa e scrittrice di romanzi erotico-satanici, un personaggio degno di nota per fare coppia con l’ex vescovo. “Mi sono innamorato di una donna per la prima volta in vita mia e voglio fare le cose per bene”, ha dichiarato Gomà. L’ex vescovo era stato nominato a soli 41 anni ed era uno dei presuli più giovani del mondo, ma tutto è finito con le dimissioni del 23 agosto. Forse poco male dato che Gomà aveva espresso in passato posizioni fortemente omofobe, tanto da scatenare la reazione avversa del consiglio comunale di Cervera in Catalogna dopo che aveva sostenuto che “l’omosessualità può essere correlata a una figura paterna assente e lontana”. Insomma non era certo un tipo pacato, si era tra le altre battaglie, esposto anche per l'indipendenza della Catalogna, visto che secondo lui la catalogna “soddisfa gli elementi che la dottrina sociale della Chiesa indica per la realtà di una nazione: cultura, lingua e storia”. Ma ora nessuna battaglia o idea conta più che stare vicino alla sua prima e unica fiamma e vivere la sua storia d’amore senza l’intralcio dell’abito talare.