Daniel Craig sull’eredità: “Alle mie figlie non lascio nulla”

Cattive notizie per le figlie di James Bond, Daniel Craig: in un’intervista rilasciata a Candis Magazine ha dichiarato di non voler lasciare grosse somme di denaro alle figlie Ella e Loudon, ma non per cattiveria o punizione, semplicemente per seguire la sua filosofia: “Credo che le eredità siano di cattivo gusto. La mia filosofia è quella di godersi i soldi finché si è in vita oppure darli via poco prima di morire”. Chissà se sono d’accordo le figlie di fronte a queste dichiarazioni: “Un vecchio adagio sostiene che chi muore ricco ha fallito nella propria vita. Io non voglio lasciare grosse somme di denaro in eredità ai miei figli”. Nel caso di Daniel Craig l’eredità sarebbe davvero corposa: il suo attuale patrimonio ammonta a 160 milioni di dollari circa, molti dei quali guadagnati grazie a James Bond, interpretato negli ultimi 15 anni; per sperperarlo o darlo via dovrà darsi da fare.

La scelta dell’attore, non è inconsueta, anzi. Come lui, in Italia anche Luca Barbareschi ha ribadito più volte di aver fatto studiare i figli nelle scuole migliori affinché si costruissero da soli un futuro, senza i soldi di papà. Anche Ashton Kutcher e Mila Kunis sono della stessa idea: “I nostri figli impareranno a cavarsela da soli, apprezzeranno ciò che hanno avuto dalla vita e soprattutto potranno raggiungere l’agiatezza da soli”. Sting ricalca la stessa posizione senza possibilità di trattativa: “Ai miei sei figli non lascerò un penny dei miei 180 milioni di sterline. Devono lavorare, come ho fatto io”. Severo, ma giusto.