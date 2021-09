Ecco “il trucco delle buste” per mettere da parte 5050 euro in un anno e mezzo

Non vi serviranno orrendi salvadanai a forma di maialino, orsetto o altri animali; né tantomeno le latte da aprire all'occorrenza con l’apriscatola rischiando di amputarvi un dito. Nel web è famosa come “100 Envelope Challenge” ed è il nuovo trucco vincente per risparmiare come delle sapienti formichine anche se siete abituati a sperperare tutti vostri averi. Basteranno 100 buste da lettera classiche, numerate da 0 a 100.

Due volte a settimana, per 25 settimane, si estraggono dalla pila due buste a caso e in quel momento dovrete inserire nella busta la cifra corrispondente al numero estratto: avete estratto la busta 27? Dovete metterci 27 euro e riporla. Se riuscite a essere costanti in 25 settimane avrete messo da parte 5050 euro all’interno delle vostre 100 buste, non male!

L’idea è molto carina e stimolante, avrete di volta in volta un obiettivo che varia e che vi costringe a mettere esattamente quella somma. L’idea si basa su una formula matematica sviluppata da Carl Friedrich Gauss, uno scienziato tedesco che nel XVII secolo si accorse che la somma dei numeri agli estremi della serie (da 0 a 100) dà sempre 101 (1+100, 2+99 fino a 50+51). Così 50 coppie che sommate danno 101, danno sommate tutte insieme semplicemente 5050.

Il trucco condiviso su Facebook da una mamma ha riscosso molto successo; certo non farà crescere sugli alberi i soldi, ma vi darà una stimolante sfida da vincere.