Il marito è troppo brutto, così concepisce 4 figli con l’ex

Una donna ha confessato ad una radio una storia decisamente particolare: in una lettera indirizzata alla stazione radio Hitz FM di Accra, capitale del Ghana, ha raccontato di aver tradito il marito per concepire dei figli che non fossero brutti come lui. Cone marito, infatti, l'uomo era perfetto, un uomo di successo, ricco e dal carattere premuroso, ma il contributo estetico che avrebbe dato alla procreazione sarebbe stato a detta della donna, "orribile". Così ha segretamente coinvolto l’ex per procreare senza rendere nemmeno quest’ultimo cosciente di cosa stesse accadendo. Inizialmente quando il marito ha manifestato l’intenzione di mettere al mondo degli eredi la donna ha semplicemente continuato di nascosto a prendere la pillola anticoncezionale, ma ad un certo punto il marito ha voluto verificare come mai non venissero i figli, attraverso degli esami della fertilità che confermavano che tutto era perfettamente funzionante. Così è arrivato il lampo di genio di coinvolgere l’ex, anche lui sposato, ma disponibile a qualche fuga di passione. La donna faceva in modo di incontrarlo nei momenti di massima fertilità ed il piano è perfettamente riuscito, tanto che la donna ora aspetta il quarto bimbo! Sembrava tutto filato liscio quando il marito ha chiesto l’esame del DNA per ottenere il visto americano. E adesso? Che cosa si inventerà la donna, un figlio illegittimo poteva anche scapparci, ma 4 sono davvero difficili da giustificare!