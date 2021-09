Whatsapp invierà aggiornamenti su treni e trasporto locale

Se il tuo treno è in ritardo potresti scoprirlo comodamente da Whatsapp, non che faccia meno arrabbiare, ma almeno lo si sa quasi in tempo reale. Per ora il servizio è attivo solo nel Regno Unito, su iniziativa di aziende terze e non direttamente del sistema di messaggistica, quindi questo nuovo servizio potrebbe non arrivare mai nel nostro Paese. L’idea, infatti, è partita grazie a una partnership tra il sistema di trasporti ferroviari locale e Zipabout, un'azienda che si occupa di servizi informatici per i privati. Grazie a questo, una volta comprato il biglietto del treno oppure cercando info sul mezzo interessato ci si potrà iscrivere agli aggiornamenti relativi a quella corsa, che arriveranno comodamente tramite Whatsapp. Il vantaggio principale rispetto a ricevere le stesse notifiche da altre app, ad esempio quelle delle aziende di trasporti, è che spesso il sistema blocca, o nasconde alcune notifiche, mentre quelle di whatsapp sono sempre attive e garantiscono quindi una maggiore garanzia di ricezione e visibilità del messaggio. Almeno uomo avvisato, meno arrabbiato, per l’eventuale ritardo. Se poi le aziende di trasporto locale nel nostro Paese si mettessero all’opera, qualcosa di simile potrebbe nascere anche da noi, così per chi si annoia, c’è sempre la chat dei treni in ritardo con cui “parlare”, quella sarebbe sempre zeppa di messaggi in arrivo!