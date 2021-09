Come diventeranno le mani dei gamer forsennati in futuro?

Il sito dedicato ai casinò, SlotWise, insieme alla società di prodotti di gioco Cornelius Creative, ha creato alcune immagini inquietanti per illustrare come potrebbero diventare le mani dei gamer tra qualche anno e non è niente di bello da vedere. Potrebbero diventare mani più che affusolate, con dita lunghissime per riuscire a schiacciare contemporaneamente tutti i tasti necessari per una performance di gioco di livello superiore.

In realtà i joystick sono sempre più ergonomici e comodi da impugnare, ma forse non è abbastanza. Le immagini create che ipotizzano che fine faranno le mani dei gamer non sono di pura fantasia, ma si basano su come i giocatori impugnano il controller di gioco; per questo le mani avranno soprattutto l’indice e il medio allungati mentre l’anulare potrebbe addirittura accorciarsi perché inutile al gioco. A commentare la possibile evoluzione delle mani dei gamer pazzi ci ha pensato l’amministratore delegato di Cornelius Creative: "I controller, così come sono, sono progettati ergonomicamente, tuttavia, la maggiore esperienza immersiva di alcuni giochi richiede più pulsanti per giocare. Guardando le cose in un altro modo, i produttori sono responsabili della progettazione di controller che riducono l'impatto sulla nostra fisiologia". Ok, queste mani non saranno forse belle da vedere, ma chissa quante cose si possono fare con delle dita così lunghe, iniziate ad allenarvi rispolverando la vostra consolle preferita!