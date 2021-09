Presentato l’iPhone 13 pro: ecco quando sarà disponibile in Italia

Il notch di cui tanto si è parlato sarà effettivamente più piccolo, mentre le dimensioni del telefono sono le classiche: 6,1 e 6,7 politici. Nuovo il display Super Retina XDR con ProMotion, processore A15 Bionic. Il ProMotion display può passare in maniera dinamica da 10Hz a 120Hz.

Altre novità sono nei colori: infatti iPhone Pro e Pro max saranno disponibili anche nel Blu Sierra oltre a quelli già conosciuti come Grafite, Oro e Argento. Il processore è un A15 Bionic è velocissimo con un CPU da 6 core. Anche la batteria, solitamente tasto dolente di Apple è migliorata e dura da 1,5 a 2,5 ore in più dei suoi predecessori.

Per quanto riuarda il capitolo fotocamere, sono tutte e 3 rinnovate: la principale da 12MP, la camera Telefoto con una lunghezza focale di 77mm e uno zoom ottico 3x e infine l’ultra-grandeangolare, obiettivo a 6 elementi, modalità macro per soggetti con distanza minima di 2 cm. Tutte le camere hanno perfezionato la modalità foto con scarsa illuminazione.

Anche la scocca cambia leggermente, i bordi delle nuove versioni sono in acciaio inossidabile chirurgico onde evitare graffi e crepe e crisi di panico quando cade lo smartphone. Ok, ma quanto costa? L’iPhone 13 Pro parte da 1.189€, l’iPhone 13 Pro Max da 1.289€. La nuova opzione da 1TB vi costerà 1.868€! Anche nel nostro Paese i pre-ordini partono venerdì 17 con disponibilità dal 24 settembre.