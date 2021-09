Inspiration4: la navicella con a bordo i 4 turisti dello spazio è partita

Inspiration4 è decollato poche ore fa dalla base di Cape Canaveral con 4 civili a bordo: un evento storico che fa parte della missione ideata da Elon Musk per creare una sorta di turismo spaziale; i 4 rimarranno 3 giorni in viaggio a 500km dalla Terra. I turisti si trovano a bordo della navicella Crew Dragon della SpaceX di Elon Musk che fa parte della missione Inspiration4; tutto è andato per il verso giusto in fase di lancio e la navicella si è separata dopo 12 minuti dal razzo Falcon 9 che l’ha portata in orbita.

Chi sono i 4 fortunati turisti dello spazio? Sulla Navicella ci sono Jared Isaacman l'imprenditore miliardario, comandante e finanziatore della spedizione, costata 200 milioni di dollari. Hayley Arceneaux, medico, sopravvissuta a un tumore e portatrice di protesi, un altro record, Sian Proctor, una divulgatrice selezionata fra gli utenti di un servizio di e-commerce e Chris Sembroski, ingegnere aerospaziale, estratto tra i donatori di una raccolta fondi per beneficenza. I 4 passeggeri non dovranno fare assolutamente nulla per governare la navicella che sarà totalmente comandata dalla sala di controllo, loro si dovranno solo godere il viaggio per cui si addestrano da 5 mesi.

A bordo c’è una simpatica toelette sul soffitto, separata da una tendina, ed equipaggiata con delle ventose per non volare via dal water sul più bello; nel caso in cui qualcuno dovesse dare di matto la navicella è equipaggiata con una camicia di forza, prassi normale di ogni viaggio nello spazio, anche se finora non è mai stato necessario in alcuna missione.

Here's one of the most secret yet useful systems on the spacecraft... our toilet! There's a curtain for privacy, and the rest is really just technicalities... let's just say that the only advantage is the view. Shoutout to its designer @SpaceX! https://t.co/pL3lD2UGF6 pic.twitter.com/AbB3cCNe4Z — Thomas Pesquet (@Thom_astro) April 25, 2021

Durante la conferenza stampa prima di partire, Isaacman ha dichiarato: «Non riesco a esprimere quanto siamo grati per questa incredibile opportunità. Sappiamo che noi quattro avremo la possibilità di vivere un'esperienza che solamente 600 persone circa hanno fatto prima di noi. E siamo determinati a restituire ogni istante che passeremo in orbita per le persone e le cause che ci stanno più a cuore».