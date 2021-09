Shannen Doherty si racconta alla presentazione del film “List of a Lifetime” mentre lotta contro il cancro

L’attrice Shannen Doherty, che conosciamo soprattutto per aver interpretato Brenda in Beverly Hills prima e Prue in Streghe poi, combatte dal 2015 contro il cancro al seno con una grande tenacia. Durante la presentazione del film “List of a Lifetime” che racconta proprio la storia di una donna malata di cancro al seno, l’attrice, che partecipa con una piccola parte, ha parlato anche di sé: “Non mi lamento mai davvero. Ormai fa parte della mia vita, il mio unico desiderio è vivere".

La Doherty ha raccontato cosa significa essere nella sua situazione: "Ho una grande responsabilità come quella di far sapere agli altri che chi ha un cancro al quarto stadio non è una persona con un camice grigio che aspetta la morte su un letto d’ospedale. Siamo persone molto vive e molto attive. Mio marito dice sempre che nessuno potrebbe immaginare che ho il cancro".

In effetti il suo profilo Instagram è davvero una vetrina di normalità: ci sono foto di lei con amici, con la famiglia, sempre sorridente, mai troppo appariscente. Nella sua ultima foto postata l’attrice scrive: "Sono molto grata per ogni singolo giorno. Mi sveglio sentendomi fortunata di essere qui. Sono circondata da persone care che continuano ad arricchire la mia vita e sono grata a tutti voi che condividete il vostro amore e le vostre storie con me".