Trova l’unica impronta di lince tra quelle di leone. Ci riesci?

GreenMe ha lanciato una nuova sfida visiva: hai 10 secondi per trovare l’unica impronta di lince tra tutte quelle di leone. Ce la fai? Se vi mettete a osservarle a una ad una non vale. Infatti il gioco serve a scovare chi è davvero sveglio con l'occhio vigile.

Nell'immagine ci sono decine e decine di impronte di leone, ma tu devi scovare l'unica di lince. Non importa se non sai come è fatta. Si tratta dell'unica diversa!

Quanto ci hai messo? Non barare!

Se non ce la fai, ecco qui sotto la soluzione!