Tiktok e l’ultima follia del beaning: nel Regno Unito interviene la polizia

Si chiama beaning ed è l’ultima trovata che si sta diffondendo su TikTok, madre di tutte mode più insulse. Questa volta si tratta di un vero e proprio atto vandalico che consiste nel versare grandi quantità di fagioli in scatola davanti agli usci di casa di poveri malcapitati. Niente di troppo allarmante, in fondo negli anni ‘90 andava di moda prendere di mira i campanelli con scherzi di varia natura, solo che in più adesso si riprende tutto ciò che si fa. E se aprite TikTok troverete decine di video sotto l’hashtag #beanbandits o #beaning.

Bean significa fagiolo in inglese e infatti questa moda dilaga soprattutto nei paesi anglosassoni. I vandali si riprendono mentre svuotano due o tre lattine di fagioli davanti alla porta di casa della vittima, bussano prima di fuggire a nascondersi per riprendere tutta la scena: persone che si impiastricciano, che scivolano, che reagiscono...non proprio bene.

Il problema è di tale portata che la polizia dell’area metropolitana di West Yorkshire ha diramato un comunicato ai negozianti locali chiedendo di non vendere fagioli ai ragazzini perché molto probabilmente la loro intenzione non è quella di mangiarli. "Se lavorate in un esercizio commerciale — si legge nel comunicato della polizia del West Yorkshire — prestate attenzione a eventuali giovani in cerca di fagioli in grande quantità; se avete bambini o ragazzi a casa, fate attenzione se li scoprite a trafugare questi prodotti". Insomma occhio ai fagiolI!