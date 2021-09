Orlando Bloom fa Paddleboarding con lo squalo bianco a fianco

L’ultimo post che Orlando Bloom ha messo su Instagram ha fatto rabbrividere i fan, l’attore ha infatti postato un video in cui fa paddleboarding in compagnia di un piccolo squalo bianco. Si tratta di uno degli animali più pericolosi al mondo, responsabile di un centinaio di aggressioni l’anno a danno dell’uomo. Solitamente non uccide le sue vittime, ma morde più per gioco, curiosità, per sapere che sapire ha la carne umana forse. Caso vuole che il fotografo e artista Carlos Gauna stesse riprendendo l’attore mentre si trovava sulla sua tavola a remare al largo di Malibù, insieme a un amico e abbia catturato anche i movimenti dello squalo che si muove vicinissimo alle tavole di Bloom e del suo amico. Quando l’attore se ne accorge riesce a mantenere la calma e a proseguire nella sua attività come se nulla fosse. Che autocontrollo! Molte persone corrono urlando di fronte a una vespa, figuriamoci uno squalo. "Paddle boarding con squali bianchi. Quando la paura diviene tua amica e Carlos cattura il momento", Questa è la didascalia che ha scelto l’attore a corredo del video terrificante. Tra i commenti invece anche quello del fotografo che in effetti ha fatto un colpaccio con questo video: “Grande giornata, amico mio. Sei stato fortunato a dare uno sguardo così ravvicinato a un giovane esemplare di squalo bianco. Buon per te, si tratta di qualcosa che non dimenticherai mai!". E chi se lo scorda?