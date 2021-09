California: fa una scenata al funerale della sorella e caccia una ragazza dalla cerimonia

Una ragazza californiana di nome Jasmine ha postato su TikTok un video decisamente singolare. Durante la cerimonia funebre della sorella si è infervorata accusando una delle invitate dal pulpito di essere una persona falsa e chiedendole di andarsene.

Il video è stato postato con una didascalia esplicativa: “Quando le persone false si presentano al matrimonio di mia sorella”. La clip inizia con l’inquadratura della bara e poi la camera si sposta verso il piccolo podio da cui la sorella Jasmine, vestita di nero sta parlando verso i partecipanti al funerale, che però non vediamo mai. La ragazza inizia a urlare: “Tu, falsa st****a, a lei nemmeno piacevi, hai i suoi soldi e non hai nemmeno fatto una donazione al funerale di mia sorella. … quindi puoi anche andartene ora”.

Non è chiaro se la scenata sia avvenuta davvero durante la cerimonia ufficiale o semplicemente si sia svolta nello stesso posto in cui è stato celebrato il rito funebre. Comunque Jasmine lo ha fatto in omaggio alla sorella che adora la serie Pretty Little Liars, in cui i drammi durante i funerali sono un grande classico. In un video precedente Jasmine racconta la morte dell’amata sorella. avvenuta poco prima in un incidente d’auto, ripercorrendo tutti i momenti insieme, corredati di molte foto e video; ora è più chiaro il perché Jasmine abbia voluto omaggiare così la sorella scomparsa.