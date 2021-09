Bimba disegna con un pennarello sulla borsa Chanel da 2300 euro della mamma

I bimbi innocentemente credono che si possa colorare e disegnare su qualsiasi superficie, ma non riescono bene a distinguere gli oggetti “di valore"; così una bimba ha deciso di disegnare con un pennarello blu su di una borsa Chanel bianca da 2000 sterline. La mamma non ha gradito l’opera d’arte e cercando sul web, è incappata in The Handbag Clinic, una clinica specializzata nella pulizia di borse e accessori.La pulizia è stata un tale successo da meritarsi un video racconto su TikTok: gli artigiani della pulizia della clinica hanno utilizzato un pigmento metallico apposito per rimuovere le macchie con molta pazienza e olio di gomito e sono riusciti a riportare la borsa alla sua condizione originale. Non sappiamo quanto sia costato il trattamento e ci auguriamo meno del valore della borsa. Nel frattempo però il video è servito a scateneare un dibattito, proposto prorpio dagli autori del video: “Cosa faresti se tua figlia disegnasse su una Chanel da 2.300 euro?”. Le risposte sono le più svariate; c’è chi difende l’innocenza dell’infanzia a spada tratta: “Tutti quelli che la pensano in questo modo dovrebbero non avere figli, visto che a loro interessa di più un bene materialistico” e chi ironizza prediligendo la borsa alla bimba: “Restituiscila. E no, non intendo la borsa”. Nel dubbio, mai tenere una Chanel a portata di pennarello con una bimba libera in giro.