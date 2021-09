Un messaggio dal 1984 approda alle Hawaii in una bottiglia di vetro

Una bottiglia di vetro con un messaggio è sempre un’immagine romantica. Questa volta però non è un messaggio d’amore o una testimonianza storico, ma si tratta di un esperimento fatto da una scuola giapponese. Il messaggio scritto nel 1984 è stato ritrovato all’interno di una bottiglia di vetro alle Hawaii. A trovarlo è stata una bambina di 9 anni, mentre a inviarlo sono stati alcuni studenti delle scuole superiori in Giappone; 37 anni fa gettarono la bottiglia nell'oceano.

A glass bottle containing a message from 1984 has washed up in Hawaii and been discovered by a 9-year-old girl -- 37 years after high school students in Japan dropped it into the ocean as part of an experiment. https://t.co/P9fJA1GUrY