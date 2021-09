Manuel Bortuzzo e Alex Belli ballano insieme nella casa del Grande Fratello Vip: scena bellissima

Manuel Bortuzzo e Alex Belli si trovano insieme nella Casa del Grande Fratello Vip: Manuel è il giovane nuotatore tristemente noto perché dopo una sparatoria in cui è stato coinvolto per caso mentre comprava le sigarette è costretto a vivere su una sedie a rotelle, mentre Alex Belli è un attore e modello divntato celebre grazie alla sopa Centrovetrine. I due hanno subito instaurato un bel legame di amicizia; durante una delle serata di festa organizzate dal Grande Fratello tutti i concorrenti si sono messi a ballare, così Belli si è caricato in spalle il nuotatore (dopo avergli chiesto il permesso) regalando al pubblico una della scene più belle del programma fino ad ora. Durante la puntata, il Alfonso Signorini ha poi rivelato che per il nuotatore non è facile fare un gesto del genere, e Bortuzzo ha infatti confessato che era la prima volta che qualcuno lo prendeva a spalle, nemmeno suo papà può farlo solitamente. I due belli hanno condiviso insieme altri momenti di complicità come il bagno in piscina e i momenti in cui Manuel ha raccontato del suo incidente.

Tutti gli spettatori hanno commentato all’unisono l’episodio della danza: “Una scena bellissima”. L’obiettivo che ha spinto Manuel a entrare nella casa del GF è quello di sensibilizzare il pubblico sulla tematica della disabilità e ci sta riuscendo molto bene.