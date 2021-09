Liverpool: compra casa e trova una bambola "assassina" con un messaggio inquietante

Immaginatevi di comprare casa, finalmente entrate in possesso delle tanto desiderate chiavi e potete esplorarla fino in fondo in libertà. Così inizia la storia di Jonathan Lewis, raccontata dal Daily Mail. Jonathan ha 32 anni e si trova nella sua nuova casa a Liverpool, quando nota che il sottoscala era stato chiuso, ma era “vuoto” dentro, quindi decide di dare qualche martellata per capire cosa si nasconda all’interno e in effetti qualcosa c’era: una vecchia bambola con le trecce e la cuffietta, inquietante di per sé, ma il punto forte era il biglietto che teneva in mano. Nella nota c’era scritto: "Caro lettore/nuovo proprietario di casa, grazie per avermi liberato. Il mio nome è Emily, i miei precedenti proprietari vivevano qui nel 1961. Non mi piacevano e quindi dovevano andarsene. Non facevano altro che cantare ed essere felici, era nauseante. Così ho deciso di accoltellarli, quindi spero che tu abbia dei coltelli. Dormi bene”. Non esattamente un benvenuto allegro per il giovane proprietario di casa. Gli amici gli hanno consigliato caldamente di rivendere casa, ma lui l’ha presa con filosofia e crede sia solo uno scherzo un po’ crudele. Nella lettera si parla del 1961, ma pare non sia possibile perché l'agente immobiliare ha rivelato che la cucina dove si trova il sottoscale è stata fatta solo 5 anni fa e secondo Jonathan in quell’occasione avrebbero messo il biglietto e la bambola che non sembrano così vecchi da avere 60 anni! Nel dubbio, i coltelli probabilmente li terrà sotto chiave.